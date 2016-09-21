حمص: «2700» مزارع يستفيدون من منحة القمح المقدمة من الفاو

بين مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي ان المديرية حددت 2700 مزارع للاستفادة من منحة القمح المقدمة من ‏منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو”، مشيرا الى أن المديرية ‏شكلت لجانا فنية حددت من خلالها المزارعين الذين سيستفيدون من منحة القمح مع مراعاة ان ‏يكون جميع المزارعين المستحقين للمنحة ممن لم يستفيدوا من منحة العام الماضي.

ونوه الرفاعي إلى أن حصة كل مزارع من المنحة المذكورة هي 200 كغ من القمح ‏تقدم مجانا، ومن المتوقع ان يتم البدء بالتوزيع قبل المباشرة بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم ‏الزراعي الحالي.

يذكر ان عدد المستفيدين من منحة القمح الموسم الماضي بلغ 3500 مزارع في ‏حين استفاد 750 مزارعا من منحة الشعير مع العلم ان أول منحة من هذا النوع كانت عام ‏2013 وشملت بذار الشعير فقط.