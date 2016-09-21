حمص: «2700» مزارع يستفيدون من منحة القمح المقدمة من الفاو

بين مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي ان المديرية حددت 2700 مزارع للاستفادة من منحة القمح المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو”، مشيرا الى أن المديرية شكلت لجانا فنية حددت من خلالها المزارعين الذين سيستفيدون من منحة القمح مع مراعاة ان يكون جميع المزارعين المستحقين للمنحة ممن لم يستفيدوا من منحة العام الماضي.
ونوه الرفاعي إلى أن حصة كل مزارع من المنحة المذكورة هي 200 كغ من القمح تقدم مجانا، ومن المتوقع ان يتم البدء بالتوزيع قبل المباشرة بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي.
يذكر ان عدد المستفيدين من منحة القمح الموسم الماضي بلغ 3500 مزارع في حين استفاد 750 مزارعا من منحة الشعير مع العلم ان أول منحة من هذا النوع كانت عام 2013 وشملت بذار الشعير فقط.