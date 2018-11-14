حملات وفعاليات متعددة بالسويداء بمناسبة اليوم العالمي للسكري

حملات وفعاليات أهلية متعددة شهدتها محافظة السويداء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكري تماشيا مع ما تقوم به المؤسسات الصحية الحكومية بالتوعية حول المرض وتقديم الخدمات للمرضى.

أولى المبادرات المنفذة في هذا الإطار إطلاق مركز الشباب في منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء حملة (حلوين ما بدنا سكر) بالتعاون مع الجمعية السورية لداء السكري وذلك عبر فعالية تضمنت إجراء اختبارات سكر مجانية لعدد من المواطنين.

الحملة بحسب منسقتها المدربة في مركز الشباب بالمنظمة ثراء عطا تجري بإشراف المختصين بما يدعم الوقاية من المرض الذي يزداد انتشاره وتتضمن خلال الأيام القادمة نشاطا مفتوحا لأطفال مرض السكري في المركز وجلسات توعية مع اختبارات في مركز عين الزمان الخيري وماراثون من المتحف وصولا إلى مسرح مديرية التربية.

الشابان إياد سخية وروان الشوفي أكدا خلال مشاركتهما بالحملة وخضوعهما للاختبار أهمية هذه المبادرة للتوعية بمرض السكري وخاصة مع انتشاره وتأخر بعض الأشخاص في كشفه.

وأمام مشاركة المجتمع المحلي بنشاطات هذا اليوم نظمت جمعية الأيادي البيضاء بالسويداء بالتعاون مع البرنامج الوطني للسكري والشركة العالمية للصناعات الدوائية يونيفارما فعالية (اليوم وكل يوم) التي تضمنت توزيع أجهزة فحص لعدد من المرضى المحتاجين لها وبعض مستلزمات أطفال السكري والشباب السكريين إضافة لمحاضرة توعوية.

الفعالية جاءت وفقا لرئيسة مجلس إدارة جمعية الأيادي البيضاء سميرة سرايا تماشيا مع أهداف وتطلعات الجمعية لتقديم خدماتها للمحتاجين والمرضى بما يؤكد تواجدها في مختلف المناسبات.

بينما بينت المندوب العلمي لشركة يونيفارما بالسويداء الدكتورة هالة سرايا أن الشركة قدمت هدايا وتواجدت انطلاقا من دورها في تغطية أي فعالية علمية ومنها المتعلقة بمرضى السكري وتزامنا مع تنفيذ الشركة أيضا لحملة (سكرك مضبوط) حيث ستنفذ خلالها في الأيام القادمة عددا من النشاطات التثقيفية مع توزيع للأدوية وإجراء للفحوص المجانية.

ولدى مشاركتهما بفعالية (اليوم وكل يوم) بينت المصابتان بمرض السكري سلمى جريرة وريما حمزة أنهما تريدان الحصول على أي معلومات جديدة عن المرض وكيفية التعامل معه بالشكل الصحيح.

كما سجلت جمعية تنظيم الأسرة السورية تواجدا بنشاطات هذا اليوم تركز كما ذكرت رئيسة فرعها بالسويداء إقبال حامد على تنظيم ندوات توعوية للنساء من خلال الفرق الجوالة للجمعية وعياداتها الثابتة.

وتكاملا مع ما تم تنفيذه من مبادرات يواصل البرنامج الوطني للسكري بالسويداء عمله الاعتيادي مع وضعه خطة مكثفة خلال الأيام المقبلة تشمل وفقا لمديره الدكتور صلاح منذر محاضرات توعوية وتثقيفية موجهة للعناصر العاملة بالبرنامج والمرضى وذويهم إضافة لتوزيع بروشورات بهدف التوعية للحد من الإصابة بالمرض والتخفيف من المضاعفات بالنسبة للمرضى.

ويتجاوز عدد المسجلين في البرنامج الوطني للسكري بالسويداء 9 آلاف مريض منهم 2500 مريض يتلقون العلاج بالأنسولين.