حملة “إيد بإيد بلدنا نظيفة” تنهي فعالياتها في الحسكة

اختتمت اليوم فعاليات حملة “إيد بإيد بلدنا نظيفة” التي نفذها مجلسا مدينتي الحسكة والقامشلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي بدأت منذ ثلاثة أشهر.

وبين منسق الحملة المهندس حسام الراوي في تصريح له أنه تم تنفيذ حملات نظافة يومية في مدينتي الحسكة والقامشلي ونقل القمامة إلى الأماكن المخصصة للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمدينتين.

وأشار الراوي إلى أن فريق العمل نظم خلال فترة الحملة نشاطات توعوية وتربوية وبيئية حول أهمية النظافة والوعي البيئي ونشر مفهوم النظافة التطوعي كسلوك حضاري لارتقاء المجتمعات حيث تم استهدف 10 أحياء و 12 مركز إقامة مؤقتة و 16 مدرسة وتم توزيع سلات صحية للمواطنين تحتوي مستحضرات تعنى بالنظافة الشخصية إضافة إلى إطلاق حملات لغرس الأشجار وطلاء الجدران وتنفيذ رسومات حول أهمية النظافة.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق منذ عدة أيام برنامج مساعدة للمواطنين لزراعة الحدائق المنزلية بالخضار بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة.