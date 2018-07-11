حملة اعتقالات تطال 17 فلسطينيا في الضفة

ذكرت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات من أهالي البلدة بحالات اختناق.

قوات الاحتلال شنت حملة دهم واعتقلت 9 فلسطينيين، بينهم 6 أسرى محررين من أبناء البلدة، وعاثت خرابا بالمنازل التي اقتحمتها.

واعتقلت قوات الاحتلال محاضرا جامعيا وشابين من مدينة نابلس، وخمسة آخرين من مدينة جنين وبلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

وكان تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان كشف، أمس، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية حزيران الماضي 3533 فلسطينيا، من بينهم 651 طفلا و63 امرأة وأربعة صحفيين.