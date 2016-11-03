اعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال خلال حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في المنطقة.
هذه الحملة طالت فلسطينيين ومحرضين على الإٍرهاب بحسب زعم قوات الاحتلال، حيث داهمت 9 فلسطينيين من عائلة واحدة من مخيم الأمعري قرب مدينة رام الله.
كما اندلعت مواجهات واشتباكات في مخيم الأمعري تصدى فيها الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال واشتبكوا معهم ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين جراء إطلاق جنود الجيش الاحتلال “الإسرائيلي” عليهم النار الحي.
حملة اعتقالات جديدة طالت 23 فلسطينياً
اعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال خلال حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في المنطقة.