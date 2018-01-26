حملة اعتقالات صهيونية في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن شهود عيان قولهم “إن قوات الاحتلال أوقفوا السيارة التي كان يستقلها أيسر سمير صبيح 25 سنة خلال توجهه الى عمله في رام الله على حاجز مفاجئء بالقرب من نابلس ثم اعتقلوه دون معرفة الأسباب”.

وذكر مصدر محلي لوكالة معا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من جنوب الخليل بزعم العثورعلى قطعتي سلاح معهما .

إلى ذلك ورغم الظروف الجوية الحالية خرجت مظاهرة بقرية بلعين في رام الله بالضفة الغربية وفاء للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني شارك فيها الى جانب أهالي القرية متضامنون أجانب.

وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.