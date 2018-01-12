حملة بوتين الانتخابية تتجاوز المطلوب

أعلن مقر الحملة الانتخابية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم جمع أكثر من 408 آلاف توقيع متجاوزة بذلك العدد المطلوب البالغ 300 ألف توقيع.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية أندريه كوندراشوف قوله ” بلغ عدد التواقيع اليوم 408349 توقيعا من أجل الحملة الانتخابية للرئيس بوتين”.

وانطلقت حملة جمع التواقيع لمرشحي الانتخابات الرئاسية الروسية في الخامس من كانون الثاني الجاري حيث يجب أن يصل عدد التواقيع المطلوبة لكل مرشح الى 300 ألف توقيع على ألا يزيد على 7500 في كل منطقة من المناطق الروسية.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ الـ 31 من كانون الثاني الجاري على أن تقرر بعدها وفي غضون عشرة أيام قبول الطلب أو رفضه.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا ستجري في الـ 18 من آذار أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم الـ 18 من كانون الأول الماضي.