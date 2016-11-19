حملة تبرع بالدم في الشعبة الأولى لفرع جامعة تشرين

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وتعبيراً عن التقدير والوفاء لتضحيات الجيش العربي السوري البطل نفّذت الشعبة الحزبية الأولى في فرع جامعة تشرين للحزب حملة تبرع بالدم لجرحى الجيش العربي السوري ولجرحى جامعة حلب شارك فيها الرفيق الدكتور منير يحيى أمين الشعبة والرفيق رئيس لجنة الشباب في الشعبة وأكثر من 60 رفيقا ورفيقة من الرفاق المتفرغين والطلبة الدارسين في مجال عمل الشعبة.

وأكد المشاركون في حملة التبرع على بذل الغالي والرخيص لأجل صون عزة وكرامة الوطن والوقوف صفاً واحدًا خلف جيشنا البطل الذي يسطر أروع وأشرف ملاحم النصر والبطولة وأعربوا عن ثقتهم المطلقة والأكيدة بقرب يوم الانتصار السوري المشرّف على قوى الشر والإرهاب والظلام لتبقى سورية الأبية بجيشها وشعبها وقائدها المفدى السيد الرئيس بشار الأسد قلعة حصينة شامخة ومنارة حضارية للعالم والإنسانية جمعاء… وأن الغالي والنفيس يرخص لأجل سورية ووحدة ترابها وعزتها واستقلالها وأن الوطن الغالي سورية سيبقى الحصن المنيع على الأعداء والمتآمرين وسيبقى علم الوطن يرفرف عالياً يعانق السماء بتلاحم أبناء الوطن وبطولات حماة الديار.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة