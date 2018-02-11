حملة تشجير “مجتمعية”في بلدة معرشحور بريف حماة

نفذت شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع الجمعية الفلاحية ومنظمة طلائع البعث وفعاليات المجتمع الأهلي في بلدة معرشحور حملة تشجير تضمنت زراعة أكثر من 600 غرسة حراجية ضمن مواقع متفرقة في البلدة.

وأكد المشاركون اهمية الحملة في تعزيز مفاهيم العمل التطوعي ونشر التوعية للاهتمام بالأشجار، لافتين إلى أن الاهتمام بالطبيعة وجمال البلدات والمدن واجب أخلاقي ووطني.

وأشار أمين شعبة ريف حماة حكمت إبراهيم إلى أهمية هذه الحملة التي شهدت مشاركة واسعة من أهالي البلدة ولا سيما من جيل الشباب واتسمت بطابع طوعي للعمل وذلك انطلاقا من قيمة الشجرة وفوائدها وضرورة حمايتها وخاصة في ظل ما تعرضت له من تعديات مؤخرا.