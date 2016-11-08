حملة تطوعية بيئية في كلية الآداب بجامعة دمشق

بمناسبة اليوم الوطني للبيئة نظمت جامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية حملة تطوعية بيئية شارك فيها اكثر من “200” طالب وطالبة، وذلك في كلية الآداب والعلوم الانسانية.

وشملت الحملة غرس عدد من الاشجار في حدائق الكلية وطلاء المقاعد وتوزيع ملصقات توعوية وارشادية على الطلاب تحثهم فيها على الاعتناء بمرافق الجامعة ونظافتها.

وبينت عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتورة فاتنة الشعال أهمية هذه الفعالية في تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب وحثهم على الاعتناء بنظافة الجامعة ومرافقها.

الدكتورة سهام دانون عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة دمشق رئيس مكتب العمال لفتت إلى أهمية عمل الفريق التطوعي المتمثل بتنظيف الكلية وغرس الاشجار ونشر التوعية البيئية ما ينعكس إيجابا على صورة الكلية ومنظرها الحضاري.

واوضحت مسؤولة الاعلام في الهيئة الادارية بكلية الآداب أليسار الحجلي ان الجامعة قدمت كل التسهيلات للطلاب للقيام بهذه الحملة وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الطالبتان راما زين العابدين من قسم اللغة العربية وفاطمة عودة قسم علم الاجتماع أن الاهتمام بمرافق الكلية والمحافظة على نظافتها واجب على الطلاب الذين يقضون فيها معظم وقتهم لابرازها بمظهر حضاري.