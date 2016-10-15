حملة تلقيح جديدة ضد شلل الأطفال يوم الأحد

تطلق وزارة الصحة يوم غد الأحد حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال، وتستمر لغاية الخميس القادم عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات عبر توزيع نحو 3 ملايين جرعة لقاح واستنفار 4486 عاملا صحيا في المراكز الصحية و 1560 متطوعا ذوي مهارة وخبرة فنية و 3891 فريقا جوالا و864 سيارة لمصلحة الحملة.

وقال الدكتور يازجي: “هدف الحملة الوصول إلى نحو 8ر2 مليون طفل في مختلف المحافظات من خلال المراكز الصحية ومراكز الإقامة المؤقتة وعبر فرق التلقيح الجوالة التي ستجوب مختلف المناطق لاسيما الأشد احتياجا”. داعيا الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز صحي أو فريق جوال لإعطائهم اللقاح المضاد للشل مجاناً خلال فترة الحملة.

ولفت الوزير يازجي إلى أن الحملة ستنفذ بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري ومختلف الجهات المعنية، مؤكدا حرص الوزارة على صحة الأطفال وسلامة نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.