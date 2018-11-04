حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بحلب.. مركز الحمدانية الصحي في الخدمة اليوم

أطلقت مديرية صحة حلب اليوم حملة تلقيح ضد شلل الاطفال تستمر حتى الخميس القادم في المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة.

ومن مركز الحمدانية الصحي الذي أعلنت وزارة الصحة اليوم عودته للخدمة بعد إعادة تأهيله قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي: إن الوزارة “لم توقف حملات اللقاح بكافة أشكاله طيلة سنوات الحرب الإرهابية على سورية”، مؤكدا استمرار العمل على تأهيل المشافي والمراكز الصحية المتضررة وتحسين خدماتها.

مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه أوضح أن الحملة تستهدف “تلقيح 91 ألف طفل تحت سن الخامسة في المناطق صعبة الوصول وعلى المعابر الإنسانية بلقاح الشلل الفموي إضافة لنحو 118 ألف طفل بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات باللقاح العضلي في 57 مركزا صحيا موزعا بمدن وأرياف المحافظة وعبر 74 فريقاً جوالاً.

وعن خدمات مركز الحمدانية أشار حاج طه إلى أنه يوفر خدمات باختصاصات الداخلية والأطفال والتغذية واللقاح والعينية والمخبر وصحة الأسنان ومكافحة اللاشمانيا.