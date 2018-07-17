حملة “سوا بترجع أحلى” تصل إلى مرج السلطان والزبداني

يترجم الشباب المتطوعون في حملة “سوا بترجع أحلى” يوماً بعد يوم حبهم لوطنهم ووفاءهم له عبر إنجازات عملية تجلت بإعادة ترميم وتأهيل عدد من مدارس ومستوصفات وشوارع وساحات الغوطتين الشرقية والغربية.

وأوضح عمر العاروب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أنه بعد الانتهاء من تأهيل 6 مدارس في كفر بطنا وسقبا وعين ترما وزملكا وداريا امتدت الحملة إلى بلدة مرج السلطان ويجري العمل حالياً على إعادة تأهيل وترميم مدرسة البلدة إضافة إلى مدخلها وساحتها الرئيسية.

وبحسب العاروب عملت الفرق التطوعية الشبابية على ترحيل عشرات الأطنان من الأنقاض المتراكمة قبل البدء بإعادة تأهيل المدرسة التي اتخذها الإرهابيون سجناً مارسوا فيه إجرامهم بحق أهالي البلدة قبل أن يحررها الجيش العربي السوري موضحاً أن نحو 240 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في الحملة.

ولفت العاروب إلى أنه تم تقسيم العمل إلى فترتين من التاسعة صباحاً حتى الـ2 ظهراً ومن الساعة الرابعة حتى الثامنة والنصف مساء لضمان إنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد.

وتشمل الأعمال إعادة الترميم ودهان الصفوف وتنظيف ملعب المدرسة فيما بدأ طلاب وأساتذة المعهد الصناعي بتجهيز وتفصيل الأبواب والنوافذ.

وأشار العاروب إلى أنه وبالتوازي مع أعمال الترميم المتواصلة في بلدة مرج السلطان انطلقت الحملة في مدينة الزبداني بريف دمشق بمشاركة نحو 200 متطوع ومتطوعة لتأهيل مدخلها وترحيل الأنقاض منه وتجميل الأطاريف مع الساحة الرئيسية وسط المدينة “ساحة المهرجانات” إضافة إلى تأهيل النادي الرياضي وتجميل دوار مدخل مدينة بلودان وتستمر أعمال الترميم وإعادة التأهيل حتى نهاية تموز الجاري.

ورأى العاروب أن الشباب السوري من خلال حملة “سوا بترجع أحلى” يؤكد رسالته أنه هو من سيعمر وطنه ليكمل ما أنجزه جيشنا من بطولات في دحر الإرهاب موضحاً أنه رغم تزامن الحملة مع فترة الامتحانات الجامعية واصل الشباب عملهم بكل إصرار لتعود مدارس الوطن إلى سابق عهدها مراكز علم ونور.

وعبر عدد من المتطوعين عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في الحملة، التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية والأمانة السورية للتنمية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة ومؤسسة بصمة شباب سورية والهلال الأحمر العربي السوري وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس أكثر من 7 آلاف متطوع وطالب من مختلف الأعمار والاختصاصات.

ومن المقرر أن تشمل الحملة التي انطلقت في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي محافظات أخرى بعد الانتهاء من ريف دمشق لتصل إلى حلب وريفها.