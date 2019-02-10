حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المشوهة للمنظر العام في اللاذقية

أطلق مجلس مدينة اللاذقية اليوم حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المشوهة للمنظر العام والمثبتة على أعمدة الإنارة وذلك بالتعاون مع فرع المؤسسة العربية للإعلان.

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس المدينة المهندس رامز كباس أن الحملة ستبدأ عبر محورين من مدخل مدينة اللاذقية باتجاه ساحة الشيخ ضاهر والتفريعات الطرقية على المحور ومن أمام مبنى مديرية الجمارك باتجاه شارع 8 آذار.

وفي سياق متصل تواصل مديرية النظافة في مجلس المدينة حملات النظافة وشملت وفق مديرها المهندس عمار قصيري حي المنطقة الصناعية القديمة ومحيط مبنى المحافظة الجديد.

وأشار قصيري إلى أن هذه الحملات ستشمل جميع احياء المدينة التي تحتاج إلى حملات مكثفة إلى جانب الأعمال الدورية في باقي الأحياء.