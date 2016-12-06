حملة لزراعة غراس الصنوبر في غابة الساجور بمصياف

بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من الثانوية الزراعية بمدينة مصياف نظم مركز الإغاثة والتنمية بمطرانية السريان الكاثوليك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرية زراعة حماة اليوم حملة تشجير واسعة في محمية الصنوبر بغابة الساجور بمنطقة مصياف.

وشملت الحملة زراعة نحو 1000 غرسة صنوبر ثمري في المحمية التي تعرضت لحرائق وتعديات واحتطاب عشوائي قضت على مساحة 6 دونمات من الموقع.

وبين مدير مكتب محافظة حماة لمركز الإغاثة والتنمية منذر الحلو أهمية الحملة في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء وحماية الغابات الطبيعية من التعديات والحرائق منوها بالدور المهم للشباب من خلال المشاركة بالحملات التطوعية لزراعة الغابات وتجديدها بشكل مستمر فضلا عن الدور التوعوي الذي يقومون به للمحافظة على الغابة والعناية بالشجرة كرمز للخضرة والحياة.

من جهتهم أكد عدد من الشباب المشاركين بالحملة أنهم لم يتوانوا يوماً عن المشاركة بالنشاطات التطوعية كأفراد فاعلين في المجتمع وتحقيق جزء من رسالتهم في “بناء الوطن والدفاع عنه”، لافتين إلى أنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على الشجرة كعامل أساسي في التوازن البيئي.

‏‏وكانت منطقة مصياف شهدت خلال صيف العام الحالي العديد من الحرائق ألحقت أضرارا بعشرات الدونمات من غابات الصنوبر وخاصة في مواقع منطار ربعو والمشرفة وعاشق عمر والبستان والكفير.