حملة لصيانة مقاعد المدارس في حماة

بدات مديرية تربية حماة حملة صيانة للمقاعد، تشمل جميع مدارس المحافظة لضمان سير العملية التعليمية والتربوية مع اكتظاظ العديد من المدارس بالطلاب الوافدين والمتضررين من الارهاب.

وبين مدير التربية يحيى عبد الغنى منجد أنه تم تأمين مستلزمات صيانة المقاعد بالتعاون مع وزارة التربية، حيث تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عددا من رؤساء الدوائر والشعب المعنية لتأمين حاجة المدارس من المقاعد وصيانتها، موضحا أن المدارس المستهدفة فؤ هذه المرحلة هؤ التؤ تشهد كثافة طلابية داخل الشعب الصفية ذات الدوام النصفى واستقبلت أعدادا كبيرة من الوافدين والمتضررين من المحافظات والمناطق

الاخرى جراء الاعتداءات الارهابية.

ومن المقرر خلال هذه الحملة صيانة نحو الفى مقعد مدرسى تالف فى مستودعات المدارس.