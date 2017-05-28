حملة “لقمتنا سوا 3” بالحسكة

تتضمن حملة /لقمتنا سوا 3/ التي انطلقت في محافظة الحسكة اليوم وتنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية توزيع مساعدات غذائية وغير غذائية ومالية على الأسر المحتاجة .

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة عصام الحسين في تصريح له أن حملة /لقمتنا سوا 3/ هي امتداد للحملتين اللتين أقيمتا في شهري رمضان العام الماضي والذي سبقه. لافتا إلى أن الهدف منها مساعدة العائلات المحتاجة والفقيرة وممن لديها أطفال معوقون أو أيتام والوافدة إلى المحافظة وتقديم مختلف أنواع الدعم لها في الشهر الكريم وذلك تعزيزا للروابط والتماسك الاجتماعي في المحافظة.

يشار إلى ان عدد المستفيدين من حملة /لقمتنا سوا 2/ التي أقيمت في شهر رمضان الماضي بالحسكة تجاوز 5 آلاف مستفيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية والمالية .