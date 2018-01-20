حملة مداهمات لقوات الاحتلال في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة بيت ساحور غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمات واسعة النطاق.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت باعداد كبيرة بيت ساحور ومنطقة هندازة غرب بيت لحم وسط إجراءات عسكرية مشددة وقامت بمداهمة عدد من منازل الفلسطينيين” كما اقتحمت مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل.

من جهة ثانية دعت حركة فتح الفلسطينية إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم في الاراضي المحتلة وتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مدينة القدس المحتلة.