حملة «من قلبي سلام» لفريق الثقافة لبناء مهارات الحياة

بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت عنوان “من قلبي سلام ” أقام فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة بالتعاون مع مؤسسة مبادرون حملة استمرت أربعة أيام وتضمنت نشاطات متنوعة تنقلت بين مركزي الإقامة المؤقتين في المدينة الرياضية وحارم بإشراف عدد من مدربي الفريق واختتمت بفعالية على مسرح دار الأسد للثقافة قدمت من خلالها فرقة الفنون الشعبية لوحات رقص تعبيرية وصدحت فرقتا الكورال للأطفال واليافعين بباقة متنوعة من أغاني السلام.

وأكدت آمال طوبال مديرة فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة أن هذه الحملة هي صرخة للسلام أطلقها أطفال أرض العطاء والسلام سورية ليعود السلام ويستوطن أرض بلادهم ويندرج الهدف من الحملة في إطار الاحتفال بيوم السلام العالمي وتمتين أواصر العلاقات الاجتماعية بين أطفال المجتمع الواحد على اختلاف أطيافهم وأعمارهم وذلك لتعزيز فكرة السلم الأهلي والتواصل المجتمعي وهذا ما نسعى إليه في فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة من خلال سلسلة نشاطاتنا الدائمة.

وأوضحت مريم جمعة من مؤسسة مبادرون أن مشاركة فريق مبادرون تضمنت العاباً تفاعلية ونشاطات أخرى منوعة خاصة بالمناسبة تظهر سورية بلد السلام وليست بلد الحرب كما أرادوا لها أن تكون .

اللاذقية – البعث ميديا – عائدة أسعد