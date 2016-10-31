حمود: تحسين الشبكة الطرقية لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة

أكد وزير النقل المهندس علي حمود أهمية تحسين الشبكة الطرقية وصيانتها لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في هذا المجال.

وبين حمود خلال اطلاعه أمس على الأعمال التي تنفذها المؤسسة بطريق معلولا-القطيفة، أن الطريق حيوي ومهم ويشهد غزارات مرورية كثيفة للمركبات القادمة إلى دمشق تصل إلى نحو 24 ألف مركبة في اليوم، مشيرا إلى أن الغاية من المشروع تلافي وقوع الحوادث والحد منها، وذلك من خلال توسيع الطريق الممتد من جسر معلولا إلى القطيفة بطول 5.5 كم ليضم حارة مرورية إضافية وحارة توقف “بانكيت حصوي” وقناة تصريف مياه بيتونية على كامل مجرى الطريق، إضافة لتنفيذ ست عبارات لتصريف المياه ووضع البقايا الناجمة عن الحفر والاستفادة منها لاحقاً في تعريض الطريق الصاعد “المسرب الآخر”.

وأكد حمود ضرورة التركيز على اختيار المواصفات المناسبة للمواد المستخدمة وفقا لطبيعة المنطقة، مع مراعاة تأمين حارات توقف للسيارات العابرة وتسهيل حركة المرور على الطريق بالاتجاهين، بما يؤمن غزارة مرورية آمنة ويحقق جدوى اقتصادية.