“حميميم”: “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة في حساجك السورية

أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سورية اليوم عن رصد تنفيذ طائرتين تابعتين “للتحالف الدولي” غارات على بلدة حساجك السورية استشهد اثرها 6 أشخاص وأصيب 4 اخرون بجروح.

وأشار المركز في بيان له نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية الى “أنه تلقى من مجلس محلى في مدينة عفرين بمحافظة حلب معلومات بشأن تعرض بلدة حساجك لغارة جوية نحو الساعة 3 بعد منتصف الليل يوم 18تشرين الاول”.

وأوضح المركز أنه وبنتيجة الغارة تم تدمير اثنين من المبانى السكنية واستشهاد 6 أشخاص واصابة 4 اخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان انه “لم تكن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية أو القوات الجوية السورية بهذه المنطقة”.

ولفت البيان الى أنه “وبالقرب من بلدة حساجك نفذت طائرات التحالف الدولى مهامها ليلة 18 تشرين الاول” ورصدت وسائل مراقبة الاجواء في ذلك الوقت في تلك المنطقة طائرتين من نوع /اف 16/ تابعتين للقوات الجوية البلجيكية”.

يذكر ان طائرات ما يسمى /التحالف الدولي/ الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية ارتكبت مجزرة بحق 120 مدنيا سوريا على الاقل في غارات شنتها مقاتلات فرنسية في 19 تموز الماضي على قرية طوخان الكبرى شمالي مدينة

منبج بريف حلب وفي ذات الشهرارتكبت طائرات هذا التحالف مجزرة في قرية الغندورة بالقرب من مدينة منبج الكائنة شمال حلب متسببة باستشهاد 45 مدنيا منهم 7 أطفال وجرح نحو50 اخرين.