حميميم: المسلحون يخروق التهدئة 55 مرة خلال 24 ساعة

أعلن مركز حميميم الروسي لتنسيق الهدنة في سورياية الأحد 30 تشرين الأول عن تسجيل 55 خرقا للتهدئة من قبل المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، إن “55 خرقا للهدنة، في المجمل، وقعت من قبل الجماعات المسلحة، تم تسجيلها، حيث وقع 19 منها في دمشق، و30 في حلب، و4 في اللاذقية، وخرقا واحدا في كل من داريا وحماة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أن عدد المناطق السورية المنضمة إلى اتفاق وقف إطلاق النار ارتفع إلى 868 منطقة، بعد انضمام 3 مناطق جديدة من محافظة حماة للاتفاق.