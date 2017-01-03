حميميم: 27 خرقاً لوقف الأعمال القتالية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت وقف الأعمال القتالية 27 مرة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان “إنه تم رصد 27 خرقاً من قبل المجموعات المسلحة منها 8 خروقات في حماة و7 في حلب و 7 في اللاذقية و 5 بريف دمشق”.

ولفت المركز إلى أنه “يجري التحقيق في جميع خروقات المجموعات المسلحة لوقف الأعمال القتالية التي يتم رصدها واتخاذ تدابير للحيلولة دون تكرارها”.

ورصد المركز في 30 من الشهر الفائت 12 خرقاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية قامت بها المجموعات المسلحة في دمشق وحلب وحماة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في 29 من كانون الأول الفائت وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من يوم 30/12/2016 ويستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.