حميميم: 43 انتهاكاً للهدنة من قبل الإرهابيين في 6 محافظات

صرح المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سورية، مساء أمس السبت، عن تسجيل 43 انتهاكاً للهدنة من قبل المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في 6 محافظات سورية.

وجاء في بيان المركز أن أعمال قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، تم تسجيلها في محافظات حلب ودمشق واللاذقية ودرعا وحماة والقنيطرة.

وذكر مركز التنسيق الروسي في الوقت ذاته أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى وقف الأعمال القتالية ارتفع إلى 986، وذلك بعد أن عقدت اتفاقات الهدنة مع ممثلي 8 بلدات، 4 منها في محافظة دمشق و4 بلدات بمحافظة اللاذقية، خلال الساعات الأخيرة.

وأفاد المركز بأن 4 مدنيين خرجوا من أحياء مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.