حميميم: 43 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سورية “حميميم” عن ارتفاع عدد الفصائل المسلحة المنضمة إلى نظام وقف إطلاق النار إلى 94، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان المركز الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء 7 كانون الأول، أن عدد البلدات التي انضمت إلى عملية المصالحة الوطنية بلغ 1033.

ورصد المركز 43 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيمات “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” وما يسمى “الجيش السوري الحر” و”جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة) و”داعش”، في محافظات حلب (21) ودمشق (20) واللاذقية (1) وحماة (1).

وأفاد المركز بتنفيذ 4 عمليات إنسانية في محافظتي اللاذقية والسويداء ومدينة حلب.