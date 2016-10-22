حميميم: 44 خرقا من قبل الإرهابيين و836 بلدة انضمت إلى المصالحة

أكد مركز “حميميم” لتنسيق المصالحة في سورية، أنه تم رصد 44 خرقا أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية، منها في حلب (20) ودمشق (20) وحماة (3) واللاذقية (1).

وذكر المركز أنه تم التوقيع على اتفاقات المصالحة مع ممثلي 4 بلدات في محافظتي اللاذقية وحمص، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المدن والبلدات والقرى المنضمة إلى عملية المصالحة في سورية إلى 836.