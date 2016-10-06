حميميم: 49 إنتهاك للهدنة في سورية خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في روسيا، اليوم الخميس، عن رصده 49 انتهاكا للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية والموجود في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، أن 28 حالة خرق لنظام وقف الأعمال القتالية تم تسجيلها في محافظة حلب، بينما وقع 18 انتهاكا في محافظة دمشق، و5 في محافظة حماة، وانتهاكان في اللاذقية.