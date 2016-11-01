حميميم: 58 خرقاً قام به الإرهابيون خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سورية حميميم الاثنين 31 تشرين الأول عن تسجيل 58 خرقا للهدنة من قبل الإرهابيين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: إن “58 خرقا للهدنة، في المجمل، وقعت من قبل الجماعات المسلحة، تم تسجيلها منذ يوم الأحد، وقع 18 منها في دمشق و29 في حلب و5 في اللاذقية و 4 في داريا، وخرقان في حماة”.