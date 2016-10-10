حميميم: 760 بلدة انضمت للمصالحة في سورية

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سورية أن عدد البلدات المنضمة لعملية المصالحة في البلاد ارتفع إلى 760 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقرا له، الاثنين 10 \تشرين الأول، إن 6 بلدات واقعة في محافظات اللاذقية وحماة والسويداء، وقعت على اتفاقات المصالحة مع الحكومة السورية.

ورصد المركز 47 حالة انتهاك لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل الارهابيين في محافظات حلب ودمشق واللاذقية وحماة.