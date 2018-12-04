حوالي «22.5» ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في حماة

وصلت المساحات المزروعة بمحصول القمح في حماه للموسم الزراعي الحالي إلى نحو 22 ألفا و400 هكتار.

وأشار المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى أن الحالة العامة لمحصول القمح مقبولة حتى الآن وتتطلب المساحات المزروعة فيه هطولات مطرية خلال الشهر الحالي والقادم.

ولفت وسوف إلى أن تواصل عمليات الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة في بعض مناطق الغاب يسهم في تحسين واقع زراعة المحصول نسبيا، مبينا أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغ حتى تاريخه بمنطقة الغاب نحو 15 ألفا و700 هكتار.

وأكد وسوف ضرورة توفير بذار القمح من قبل فرع مؤسسة إكثار البذار وشحنها إلى فروع المصارف الزراعية وتلبية احتياجات مزارعي المناطق الشمالية الغربية بمنطقة الغاب من بذار القمح النوع الطري.

بدوره أوضح المهندس بسام النشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة حماة أن المساحة المزروعة بمحصول القمح وصلت حتى تاريخه إلى 6700 هكتار منها4400 هكتار مروية و2300 هكتار بعلية في حين بلغت المساحة المزروعة بالشعير 43 ألف هكتار معظمها بعلية بمساحة 41 ألف هكتار.