حوالي «4» ملايين طالب وتلميذ توجهون إلى مدارسهم في مختلف المحافظات

توجه نحو أربعة ملايين طالب وتلميذ اليوم إلى مدارسهم التي تقدر بنحو 15 ألف مدرسة في المحافظات للبدء بالعام الدراسي الجديد 2016-2017.

وأنهت وزارة التربية ومديرياتها الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس بجميع أنواعها ومراحلها، رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوية، حيث وزعت نحو 70 مليون كتاب مدرسي مع البدائل المدرسية اللازمة بعد الانتهاء من طباعتها، وذلك على المستودعات الفرعية للمؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية وفقا للخطة الموضوعة.

يذكر أن عدد المدارس المستثمرة في العملية التربوية للعام الدراسي 2015-2016 بلغ نحو 15 ألف مدرسة استقبلت 4134047 طالباً وطالبة فيما قدر عدد العاملين في القطاع التربوي بـ 311914 في مختلف المحافظات.