حيدر: التواصل مع أهالي حلب الشرقية لنشر ثقافة المصالحة

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه يقف يدا واحدة خلف الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب التكفيري الذي يستهدف سورية.

وبين حيدر “أن الجيش العربي السوري عازم أكثر من أي وقت مضى على تحرير أهالي الأحياء الشرقية في حلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وإخراجهم منها وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم”.

وكان الدكتور حيدر، أكد خلال لقائه أعضاء ولجان المصالحة المحلية في مبنى مجلس محافظة حلب ضرورة “تنسيق العمل وتكثيف الجهود والتواصل مع الأهالي في الأحياء الشرقية من المدينة بمن فيهم من حمل السلاح لنشر ثقافة المصالحة”. موضحا أن “الدولة هي الحاضن لكل السوريين وأن الوزارة تعمل عبر مؤسساتها لتفعيل هذا الدور الوطني المنوط بلجانها في المحافظات لتذليل الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه نشر ثقافة التسامح والمحبة وعودة الأمن والاستقرار إلى سورية”.