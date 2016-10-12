حيدر: عملية المصالحة في قدسيا والهامة اصبحت في مراحلها الاخيرة

اعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور على حيدر أن الهدف النهائي من المصالحة المحلية الجارية حاليا في قدسيا والهامة بريف دمشق هو عودة الدولة بكل مفاصلها ومؤسساتها الى المنطقة لافتا الى أن عمليات الجيش تسهل عملية المصالحة وتعطي الامان لمن يريدون الدولة ومؤسساتها.

وقال حيدر خلال حوار له مع التلفزيون السوري الليلة أن عملية المصالحة أصبحت في مراحلها الاخيرة ويتم الان وضع التفاصيل النهائية لاستكمال انجازها خلال الايام القريبة القادمة مبينا أن نحو /600/ مسلح سيخرجون من الهامة وقدسيا بموجب الاتفاق بينما الباقون ستتم تسوية أوضاعهم .

واضاف حيدر: “عندما يقترب الجيش العربي السوري يصبح الجميع بأمان ولذلك يلجأ اليه الجميع” داعيا جميع المواطنين للعودة الى منازلهم بعد اتمام الاتفاق وخروج المسلحين الذين بدؤوا بتسليم أسلحتهم .

واشار حيدر أنه لا يوجد أي أفق أمام المسلحين في جميع المناطق سوى المصالحة والعودة الى حضن الوطن لان هذه المناطق لا يكمن الا أن تكون جزءا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي السوري.