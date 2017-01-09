حيدر : 2017 عام لتجذير المصالحات

 

بمشاركة نحو مئتي شخصية من لجان المصالحة في جميع المحافظات بدأ الاجتماع الأول للهيئة العامة للمبادرة الأهلية للمصالحات المحلية في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور على حيدر أن عام 2017 سيكون عاما لتجذير المصالحات المحلية وترسيخها في جميع المناطق.

وأشار الوزير حيدر الى أن طريق المصالحات طويل وشاق والوزارة تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرة أهلية صادقة تهدف إلى المصالحة تنسيقا وإشرافا لإنجاحها.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أطلقت في أيار الماضي المبادرة الأهلية للمصالحات المحلية.

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