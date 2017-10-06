خاتمي: أمريكا انتهكت نص وروح الاتفاق النووي

أكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي أن أمريكا انتهكت نص وروح الاتفاق النووي مشددا على أنه لا تمكن إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق.

وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا فى تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووى الإيراني الذى ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

وأشار خاتمي خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم إلى عدم الثقة بأمريكا وأوروبا داعيا المسؤولين الإيرانيين إلى الاعتماد على الشعب الإيراني وعدم الانخداع بالوعود الغربية.

وحول حادث لاس فيغاس بالولايات المتحدة أوضح خاتمي أن إيران تدين قتل الأبرياء في أي منطقة بالعالم لكن عدم الاكتراث إزاء الضحايا الذين يسقطون في دول أخرى مثل اليمن والبحرين وغيرها والاهتمام فقط بقتلى لاس فيغاس يعتبر نفاقا.

وأضاف خاتمي إن على الشعب الامريكي أن يطلب من ساسته أن يفكروا بأمن مواطنيهم بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى.