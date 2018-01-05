خاتمي: الشعب الإيراني سيخنق صوت العملاء

أكد عضو هيئة الرئاسة في مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي أن الشعب الإيراني سيخنق صوت العملاء الأجانب الذين ينوبون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو,موضحاً أن الحملة الدعائية المسمومة لتضخيم الأحداث في إيران تشكل محاولة للتعبير عن حقد الأمريكيين وعقدهم النفسية من إيران.

ولفت خاتمي إلى سلسلة الهزائم التي تتلقاها قوى الاستكبار العالمي في المنطقة ومنها هزيمة صنيعتهم تنظيم داعش الإرهابي و”فشلها في تحقيق رغبتها بتأسيس “اسرائيل”جديدة في شمال العراق, موضحا أن مخطط قوى الهيمنة الامبريالية ضد إيران تضمن رصد نظام بني سعود الأموال وتنفيذ أمريكا لمخططها بارسال السلاح بالتدريج إلى إيران ومن ثم محاولة الاجهاز على نظام الثورة الإسلامية في شباط مع الذكرى السنوية لانتصارها”.

وأكد خاتمي أن جميع هذه المحاولات ستفشل وقال: أبلغ هؤلاء الأذناب والحثالات بأن مكانهم ليس في إيران أبدا وسيتصدى الشعب لكم أولا ومن ثم تنالون العقوبة التي تستحقونها إذا أتيتم”.