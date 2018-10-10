خارجية فلسطين تجدد تحذيراتها من مخاطر الاستيطان

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر تكثيف سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة القدس المحتلة، وإرهاب المستوطنين فيها.

الوزارة أوضحت بأن ممارسات سلطات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين ازدادت في الآونة الأخيرة، من اقتحامات يومية واعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى زيادة اعتداءات عصابات المستوطنين عليهم.

كما أشارت إلى اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، لافتة إلى أن الاحتلال ما كان ليقدم على هذه الممارسات لولا الدعم الأمريكي الذي توفره إدارة ترامب وانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.