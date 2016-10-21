خالد القيش يبدأ تصوير مشاهده في “هواجس عابرة” (صور)

خالد القيش يبدأ تصوير مشاهده في "هواجس عابرة" (صور)

يصور الفنان خالد القيش مشاهده بدور بطولة في مسلسل “هواجس عابرة” أمام كاميرا المخرج مهند قطيش الذي كتب نصه بمشاركة حسن مصطفى وتنتجه شركة “حاتم” للإنتاج الفني.

ويلعب دور “جمال” وهو “مصور فوتوغرافي على مشارف الثلاثين من عمره، يرتبط بعلاقة بالخفاء مع شريكته في العمل “عبير/ نادين تحسين بيك”، رغم تخليه عن فكرة الزواج بعد عدة محاولات ارتباط فاشلة.

القيش وصف الشخصية بـ”الخاصة جداً ولم يسبق لي أن قدمتها من قبل”، واعتبر أن “هواجس عابرة” سيقدم ما هو جديد ومختلف أثناء عرضه في رمضان متمنياً أن يلقى قبولاً من الجمهور.

خالد الذي يعمل مجدداً بإدارة مهند قطيش وصفه بـ: “القيادي وصاحب النظرة الخاصة التي تميزه عن غيره”، وأضاف: “يتعامل مع جميع الممثلين كصديق وهو قادر على الإحساس بهم كما يأخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار كونه بالأساس ممثل”.

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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا

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