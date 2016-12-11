خامنئي: الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب في المنطقة خدمة لمصالحها

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أنه لا ينبغي الثقة بالولايات المتحدة وتصديق مزاعمها حول محاربة الإرهاب، لافتاً إلى أنها تستخدم الإرهاب في المنطقة خدمة لمصالحها.

وأوضح خامنئي خلال لقائه اليوم رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ان “الأمريكيين لا يسعون إلى اجتثاث الإرهابيين والتكفيريين بل يحاولون الاحتفاظ بقسم منهم لتحقيق مآربهم المستقبلية”، مضيفاً .. “الآن في الموصل وكذلك في سورية لا يرغب الأمريكيون بدحر الإرهابيين التكفيريين بالكامل”.

من جانبه شكر الحكيم إيران قيادة وشعباً على دعمهما للعراق، مشيداً بالانتصارات المتوالية التي تتحقق على الإرهاب في سورية والعراق.