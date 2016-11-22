خامنئي: تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة الإرهاب غير ناجح

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن “تحالف واشنطن” المزعوم لمحاربة الإرهاب غير ناجح لأن الأمريكيين “لا يمتلكون في الواقع برنامجا للقضاء” على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح خامنئي لدى استقباله اليوم الرئيس السلوفيني بروت باخور أن ما تشهده المنطقة من أزمات هو نتيجة لتدخل بعض القوى الكبرى مؤكدا أن “إيران تعمل على إخماد نيران الصراع بالشرق الأوسط خلافا لما ينشره إعلام القوى المتغطرسة”.

وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد خامنئي أن إيران نفذت ما عليها بالكامل منتقدا امتناع الأطراف الأخرى عن الوفاء بما يقتضيه الاتفاق.