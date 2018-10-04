خامنئي: واشنطن تنتظرها هزائم أخرى

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن أمريكا هزمت في سورية و لبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى.

الخامنئي ذكر، في كلمة له خلال ملتقى الجهاد التعبوي في استاد ازادي، أن إيران ستهزم إجراءات الحظر الأمريكية، مشيرا إلى أن الأعداء استنفدوا سبلهم في الضغط على إيران فلجؤوا إلى الحظر.

وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها إيران هي نتيجة سياسات الاستكبار العالمي في المنطقة، مؤكدا أن بلاده استطاعت الوقوف والتصدي لجبهة كبيرة وواسعة من الاستكبار.

كما أكد أن الأعداء يسعون عبر الإعلام ووسائله الجديدة للتأثير على الرأي العام بإعطاء صورة خاطئة عن إيران، لافتا إلى أن لدى إيران ثروات عظيمة لم يتم استغلالها بعد وإمكانات لا مثيل لها في كل المجالات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الإيرانية لهزيمة الأعداء.