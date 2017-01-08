خامنئي يحذر من سعي الأعداء لتدمير وتقسيم دول المنطقة

حذر قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي من سعي الاعداء لتقسيم دول والمنطقة ومنها ايران وسورية والعراق وليبيا واليمن .

وقال خامنئي خلال لقائه حشدا من أهالي مدينة قم “إن البريطانيين يخططون ضد المنطقة وايران لتدمير مقومات القوة الوطنية ومهاجمة المؤسسات التي تمثل مصدر القوة في البلاد “.

وأضاف “إن ما يحبط أهداف الأعداء هو امتلاكنا سلطة قضائية قوية وحكومة شجاعة وعلينا دعمهما”.

وكان خامنئي اكد في محاضرة له في ال27 من الشهر الماضي ان نظام الهيمنة يعادي أي فكر أو تيار يناهض الظلم والتمييز في العالم لافتا الى ان مؤامرات تحاك ضد إيران بسبب الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية “الهائلة” إلى جانب منطق إيران والسياسة التي تعتمدها وما تتمتع به من اقتدار وقوة عسكرية رائدة ومشددا على ضرورة تعزيز القوى والبنية الداخلية أمام هذا العداء .