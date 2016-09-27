خبراء: المطالبة بتعويض عن العبودية للأمريكيين من أصول أفريقية

طالب خبراء في الأمم المتحدة اليوم الولايات المتحدة بتقديم تعويض عن العبودية للأمريكيين من أصول أفريقية.

وذكرت ا ف ب أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاشخاص من أصول أفريقية حذرت في تقرير لها من أن “السود في الولايات المتحدة يواجهون أزمة حقوق إنسان وأن ما أجج ذلك الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة الذين قتلوا عدداً من السود أغلبيتهم غير مسلحين في أنحاء البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأوضح التقرير الذي رفع إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس أن عمليات القتل تلك والصدمات التي أحدثتها تذكر بالإرهاب العرقي.

وأعرب التقرير عن القلق حيال “إرث من التاريخ الاستعماري والرق والتبعية العنصرية والتفرقة وعدم المساواة العرقية” مشيراً إلى أنه “لم يكن هناك التزام حقيقي بالتعويضات بالنسبة إلى الأفراد من أصول أفريقية”.

وقال رئيس مجموعة العمل ريكاردو سونغا: إن اللجنة تعتقد أن نماذج عدة للتعويضات يمكن تطبيقها في حالة الولايات المتحدة.

يذكر أن مجموعة العمل الأممية زارت ولايات أمريكية عدة في كانون الثاني قبل إصدار تقريرها النهائي.