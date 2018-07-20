خبراء روس: موسكو ماضية في دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب

أكد نائب مدير معهد رابطة الدول المستقلة فلاديمير يفسييف أن على القوات الأمريكية في منطقة التنف الانسحاب فوراً لكونها موجودة بشكل غير شرعي ودون تفويض من الحكومة السورية.

وفي مقابلة مع مراسل “سانا” في موسكو، قال يفسييف: إن روسيا ستواصل دعمها ومساعدتها لسورية من أجل دحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المتطرفة والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مشيراً إلى أهمية ردع العربدة الإسرائيلية في اعتداءاتها على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.

بدوره الخبير في الشؤون الأمريكية ميخائيل تاراتورا أكد في مقابلة مماثلة أن عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم ستمهد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية في سورية، وستخفف أعباء الهجرة أمام الدوائر الأوروبية، ولفت إلى أن الحكومات الأوروبية التي خلقت الحروب في بلدان الشرق الأوسط ذاقت مرارة محاولاتها بتغيير الأنظمة في دول المنطقة، وراحت تبحث عن حل لمشاكل تصرفاتها من خلال معالجتها لنتائج ما اقترفته من جرائم باستقبالها للمواطنين الذين شردتهم هذه الحروب وليس للأسباب التي أدت إلى ذلك.

من جهته اعتبر كبير الباحثين في معهد أمريكا وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير فاسيلييف أن التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب أخذت بعين الاعتبار عدم استخدام “إسرائيل” الوضع في جنوب سورية ذريعة لشن اعتداءات لاحقة على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن مثل تلك الاعتداءات تهدد استقرار المنطقة.