خبراء روس يتوقعون تعاون ترامب مع روسيا في محاربة الإرهاب

اعتبر رئيس مجلس التنسيق في مواجهة الإرهاب نائب رئيس المجلس الاجتماعي الروسي سيرغي أورجونيكيدزة أن “فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيحدث انقلاباً إيجابياً في العلاقات الدولية وفي التعاون حول محاربة الإرهاب الدولي في سورية والمنطقة.

وتوقع أورجونيكيدزة أن يكون تعاون الولايات المتحدة مع روسيا في اقتلاع جذور الإرهاب الدولي وفي مقدمته تنظيم “داعش” الإرهابي وخاصة في سورية أكثر وضوحاً وسيتعزز وفقاً لما صرح به الرئيس الأمريكي المقبل.

وقال “إن روسيا ستعمل من جانبها على تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات المزمنة بين البلدين وفي مقدمتها مسألة محاربة الإرهاب الدولي لأنه يشكل تهديدا لجميع دول العالم”.

وأضاف اورجونيكيدزه إن “المسؤولين في واشنطن وبروكسل لم يتفقوا حتى الآن ولم يفوا بالتزاماتهم مع روسيا ولم يعملوا على فصل ما تسمى “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين” مشددا على أن إدارة أوباما كانت تتحدث عن محاربة الإرهاب لكنها لم تقم عمليا بما يدل على ذلك.

من جهتها رأت عضو لجنة تعزيز الدبلوماسية الشعبية في المجلس الاجتماعي الروسي فيرانيكا كراشينينيكوفا أنه من السابق لآوانه القول بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون أكثر صدقا في التعاون مع روسيا بشأن محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وفي حل الأزمة في سورية.

وأوضحت كراشينينيكوفا الخبيرة بالشؤون الأمريكية أن المؤشرات الأولية لتبني سياسة ما للتعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة ستظهر بعد أن يعلن الرئيس الجديد دونالد ترامب تركيبة حكومته وقالت “جميعنا يدرك أن باراك أوباما كان ذاك البوق الذي يعلن عن القرارات الأمريكية التي تتخذ تحت تأثير كبير من قبل أجهزة الأمن الفيدرالية والمجمع الصناعي العسكري لذلك من الصعب تصور القدرة على اختراق هذا النهج وتجاوزه”.

بدوره اعتبر عضو مجلس العلاقات الدولية في الرئاسة الروسية ألكسندر برود أن ترامب يدرك جيدا الوضع المتأزم الذي تعانيه الولايات المتحدة.

وأشار برود إلى أن ترامب يدرك أن مواصلة بلاده الأعمال العدوانية في عدد من الدول ستقوض القدرات المالية للبلاد وتجلب المزيد من جثامين الجنود الأمريكيين.

وتوقع برود أن يبحث الرئيس الجديد لأمريكا عن شركاء وداعمين له في النخب الأمريكية كما سيحاول التخلص من السياسة الدولية الرعناء التي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن جميع العقلاء في العالم سيطلبون من ترامب لجم النهج العدواني للسياسة الخارجية الأمريكية السابقة وسياستها المعادية لروسيا والتي أوصلت واشنطن إلى طريق مسدود.