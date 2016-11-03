خبراء روس يصلون إلى حلب للتحقيق في «الكيميائي»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء عسكريين روسيين من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبكتريولوجي وصلوا إلى مدينة حلب لأخذ عينات من التربة في منطقة استخدم الإرهابيون فيها الأسلحة الكيميائية.

وتتعرض الأحياء الغربية في مدينة حلب لقصف عنيف من قبل التنظيمات الإرهابية حيث أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها الاثنين الماضي إقدام المجموعات الإرهابية على استخدام قذائف تحوي غاز الكلور على اتجاه 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في حلب ما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قوله اليوم إنه “تم تزويد فريق الخبراء التابع لوزارة الدفاع الروسية بكل الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ عمليات خاصة بتحليل سريع وأخذ عينات ونقلها إلى روسيا”.

وستجري عملية تحليل عينات المواد الكيميائية السامة التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية بمدينة حلب في مختبر تابع للمركز العلمي لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبكتريولوجي الروسي وهو مختبر معتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.