خبير أمني أمريكي: موسكو وبكين تشكلان تحديا لواشنطن

اعتبر خبير أمني أمريكي أن بلاده عاجزة عن صد ما تواجهه من تهديدات في العالم المعاصر، مشيرا إلى أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة من حيث القدرات العسكرية من الاتجاه الأوروبية.

وقال كبير الباحثين في مركز الأمن الأمريكي الجديد نول شاري، في تقرير ألقاه أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أنه يقر بأن الجيش الأمريكي غير جاهز لصد التهديدات التي يواجهوها اليوم.

وبحسب شاري، فإن موسكو و بكين تشكلان تحديا لواشنطن، حيث تهدد الصين القواعد الأمريكية بـمئات الصواريخ المجنحة وبأكثر من 1000 صاروخ باليستي, في حين تتقدم روسيا على الولايات المتحدة على المسرح الأوروبي في عدة أنواع الأسلحة.

واقترح شاري تغيير هيكل النفقات العسكرية، حيث يرى أنه من الضروري توظيف أموال أكبر في صنع قاذفات استراتيجية، وطائرات مسيرة خفية ووسائل دفاع في الحرب الإلكترونية.