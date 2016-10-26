خبير روسي: “النصرة” تسيطر على المعارضة المعتدلة في سورية

اعتبر فيتالي ناؤومكين، كبير الباحثين في معهد الإستشراق الروسي، أن تنظيم “جبهة النصرة” هو الذي يسيطر على فصائل المعارضة السورية، المصنفة بـ”المعتدلة” في الخطاب السياسي الغربي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة “روسيا سيغودنيا” الإخبارية بموسكو، الأربعاء 26 تشرين الأول، قال ناؤومكين: “حسبما روى لي بعض الأشخاص الذين سبق لهم أن قاتلوا هناك ثم غادروا، فقوام كل فصيلة “معتدلة” 500 مسلح تقريباً، ومن بينهم 50 إلى 60 من عناصر “النصرة”، فهم الذين يسيطرون على الوضع ويتابعون سير المعارك ومن المستحيل الإفلات من مراقبتهم”.

وأشار الخبير الروسي إلى أن تنظيم “جبهة النصرة” هو الذي يهيمن على الوضع الميداني في سوريا “ولا يسمح للناس بالخروج”، مضيفا: “أخشى أن يتكرر هذا الوضع في الموصل أيضا وسيواجه الأمريكيون صعوبات كبيرة في تحرير هذه المدينة”.