خبير روسي: مقاتلة أوكرانية أسقطت الطائرة الماليزية

أعلن خبير روسي اليوم أن مقاتلة أوكرانية قامت بإسقاط طائرة الركاب الماليزية جنوب شرق أوكرانيا عام 2014.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخبير المستقل فالنتين ديغتيريوف قوله إنه “يستند في معلوماته على شريط فيديو تم تصويره في مدينة توريز شرق أوكرانيا حيث سقطت طائرة البوينغ الماليزية” موضحا أن “الفيديو يظهر لقطات لمقاتلة تحلق بسرعة كبيرة في سماء المدينة هي بالذات من أسقطت الطائرة” .

وأضاف.. إن “المقاتلة عاودت التحليق نحو الحطام للتأكد من نجاح العملية”.

يشار إلى أن فريق تحقيق هولندى قدم أول أمس نتائج تحقيقه حول كارثة الطائرة وزعم فيها أن “الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ اطلق من منظومة “بوك” ومن منطقة كانت خاضعة لسيطرة القوات المعارضة لسلطات كييف والتي كانت تخوض معارك ضد الجيش الأوكراني في أراضي مقاطعة دونيتسك”.

وردا على تلك المزاعم أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستنتاجات التى توصلت اليها لجنة التحقيق الهولندية في إسقاط الطائرة الماليزية تؤكد أن التحقيق منحاز ومسيس مشددة على أن روسيا قدمت للجنة التحقيق أدلة دامغة كبيانات الرادار الأولية وهو الأمر الذى يجب أن يغير النتائج النهائية للتحقيق على أن تتحول إلى حقيقة موضوعية وتحدد المسؤولين الفعليين عن المأساة.

يذكر أن تحطم الطائرة الماليزية التى كانت تقوم برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في ال17 من تموز عام 2014 أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها معظمهم هولنديون ويجرى تحقيق دولي في هذه القضية بمشاركة 12 بلدا.