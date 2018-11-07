خبير روسي: نتائج انتخابات الكونغرس ستضعف ترامب وتزيد الانقسامات في أمريكا!

اعتبر الخبير الروسي أندريه سوزدالتسيف، نائب عميد الاقتصاد العالمي وإدارة السياسة العالمية، أن نتيجة انتخابات الكونغرس ستزيد الضغط على الرئيس دونالد ترامب، وستفاقم الانقسام السياسي داخل المجتمع الأمريكي.

وقال الخبير: “لا يزال هناك مثل هذا التقليد في الحياة السياسية الأمريكية، إذ يخسر الحزب الحاكم عادة انتخابات الكونغرس بعد عامين. ما يمكن أن يلعب دورا هو أن الجمهوريين منقسمون. بعض الجمهوريين، لا سيما في السياسة الخارجية، يدعمون الديمقراطيين. ثانيا ، لا يوجد جمهور جمهوري قوي. من ناحية أخرى، لا يمكن للمرء أن يشير إلى ذلك فقط ، حيث أن الديمقراطيين منقسمون أيضاً، وأقوى، والانقسام في صفوف هؤلاء وغيرهم سيقوى، فأمريكا تمر بمرحلة إعادة تشكيل، وتظهر نتيجة هذه الانتخابات تشكيلة الانقسامات في هذا السباق. كما أن هذه النتائج لن توقف الانقسامات، بل على العكس من ذلك ستحفزها فقط”.

وجرت يوم الثلاثاء، 6 تشرين الثاني، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ووفقا لآخر النتائج، احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث حصلوا على 52 مقعدا على الأقل، لكنهم فقدوا أغلبيتهم في مجلس النواب الذي استعاد الديمقراطيون السيطرة عليه.

واعتبر الخبير سوزدالتسيف أنه :”حتى مع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، كان الكابيتول يمارس هيمنته على سياسة ترامب الخارجية. وبالنظر إلى أن الديمقراطيين سيسيطرون في مجلس النواب، ستكون السيطرة هائلة، وسيحرم ترامب عمليا من السلطة”.